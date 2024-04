Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 290,80 EUR.

Um 09:03 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 290,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 292,10 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 292,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 826 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 31,95 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,96 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,946 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 333,75 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 18.04.2024 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,69 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,26 Prozent auf 819,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 19.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,17 EUR je Sartorius vz-Aktie.

