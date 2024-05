Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Einbußen

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 242,50 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 242,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 240,70 EUR. Mit einem Wert von 248,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 94.727 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 36,80 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 11,22 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 314,75 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 18.04.2024 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 18.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2027 10,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

