Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 303,40 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 303,40 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 305,40 EUR zu. Bei 303,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 28.719 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 55,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 291,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 383,50 EUR.

Am 20.04.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 903,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,45 Prozent verringert.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2023 wird am 21.07.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.07.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,52 EUR je Sartorius vz-Aktie.

