Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 355,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 355,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 355,70 EUR. Bei 354,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.309 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 24,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2023 auf bis zu 291,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 17,94 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 402,67 EUR.

Am 21.07.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 832,00 EUR – das entspricht einem Minus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 vorlegen. Am 22.10.2024 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,94 EUR je Aktie aus.

