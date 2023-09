Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Freitagvormittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 326,10 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 326,10 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 326,60 EUR. Bei 322,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.815 Sartorius vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 44,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 291,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 393,00 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 21.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 832,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 19.10.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2024 erwartet.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,79 EUR je Aktie.

