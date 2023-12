Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 333,20 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:05 Uhr um 0,5 Prozent auf 333,20 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 329,00 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 334,50 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 48.206 Aktien.

Bei einem Wert von 471,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,57 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,30 EUR am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 321,50 EUR.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

