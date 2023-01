Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tritt am Nachmittag auf der Stelle

Im XETRA-Handel kam die Sartorius vz-Aktie um 04:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 418,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 420,40 EUR an. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 407,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 416,00 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 46.639 Aktien.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 489,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,44 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 293,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 42,79 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 492,71 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,44 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 791,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.020,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 20.04.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 18.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 9,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie knickt ein: Berenberg hat Sartorius auf 'Hold' abgestuft

Sartorius-Aktie springt an: Sartorius 2022 mit deutlichem Wachstum

Börse Frankfurt: DAX geht freundlich aus der Montagssitzung - 15.000er-Marke hält

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com