Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 335,10 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 335,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 335,90 EUR. Mit einem Wert von 327,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 152.634 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 28,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 215,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,75 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 320,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 810,70 EUR – eine Minderung von 20,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Sartorius vz am 18.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 17.04.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,78 EUR je Sartorius vz-Aktie.

