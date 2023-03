Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Um 11:48 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 409,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 409,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 405,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.961 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 13,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2022 bei 293,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,58 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 499,57 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.020,00 EUR im Vergleich zu 791,10 EUR im Vorjahresquartal.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 20.04.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 18.04.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

