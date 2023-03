Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,1 Prozent auf 407,50 EUR. Bei 410,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 405,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 22.689 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 13,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 293,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 499,57 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 21.04.2022. In Sachen EPS wurden 2,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent auf 1.020,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.04.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 18.04.2024.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,72 EUR je Aktie.

