Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Dienstagnachmittag ein

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Minus bei 282,20 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 282,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 281,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 290,50 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 20.814 Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,71 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,937 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 333,75 EUR.

Am 18.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,26 Prozent zurück. Hier wurden 819,60 Mio. EUR gegenüber 903,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 19.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 18.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,13 EUR je Aktie.

