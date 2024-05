Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 238,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 238,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 237,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 238,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.551 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 37,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 10,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,930 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 314,75 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 819,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.07.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2027 10,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

