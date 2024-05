Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 241,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 241,60 EUR bewegte sich die Sartorius vz-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 242,50 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 237,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 238,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 59.555 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 58,82 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 215,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 10,89 Prozent Luft nach unten.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,930 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 314,75 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,26 Prozent auf 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 903,20 Mio. EUR gelegen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 19.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 18.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

XETRA-Handel DAX gibt zum Handelsende nach

Börse Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus