Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Freitagmittag

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 310,20 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 310,20 EUR. Bei 310,40 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 303,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 16.713 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 471,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 52,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2023 bei 291,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 383,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 20.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 903,20 EUR – eine Minderung von 11,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 21.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 6,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Sartorius-Aktie profitiert: Berenberg stuft Sartorius auf "Buy"-Liste hoch - Dennoch Kursziel gesenkt

Sartorius-Aktie etwas höher: Oddo BHF senkt Sartorius auf 'Neutral' - Ziel runter auf 325 Euro

Sartorius-Aktie stürzt zweistellig ab: Sartorius schockt mit Gewinnwarnung fürs Gesamtjahr 2023 - Mehrere Banken senken Kursziel