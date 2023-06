Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagvormittag in Grün

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 305,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 305,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 303,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 625 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 54,45 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 291,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,42 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 383,50 EUR.

Am 20.04.2023 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 903,20 EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 21.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 19.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 6,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

