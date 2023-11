Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 291,10 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 291,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 287,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 294,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.648 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 471,70 EUR markierte der Titel am 06.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 62,04 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 215,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 310,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 19.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.020,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

