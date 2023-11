Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 292,50 EUR ab.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 292,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 291,30 EUR aus. Bei 294,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.578 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,26 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 26,39 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 310,25 EUR.

Am 19.10.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 810,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.020,00 EUR umgesetzt worden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

