Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag weit abgeschlagen

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 7,4 Prozent auf 379,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 377,30 EUR ab. Bei 402,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 69.023 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 471,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2022 bei 293,30 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 29,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 499,57 EUR an.

Am 21.04.2022 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.04.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 18.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,72 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com