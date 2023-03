Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Sartorius vz

Um 09:06 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 402,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 401,80 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 402,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 4.507 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,70 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 14,63 Prozent niedriger. Bei 293,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 37,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 499,57 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 21.04.2022 vor.

Voraussichtlich am 20.04.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 18.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 9,72 EUR je Aktie aus.

