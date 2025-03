Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Montagnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 213,90 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 213,90 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 212,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 217,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.207 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (369,20 EUR) erklomm das Papier am 03.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 72,60 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 03.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,827 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 273,00 EUR an.

Sartorius vz gewährte am 28.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,12 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 906,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,71 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 16.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

