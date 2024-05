Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 239,30 EUR ab.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 239,30 EUR abwärts. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 236,70 EUR. Bei 240,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 12.719 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,03 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,930 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 314,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 18.04.2024. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 819,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 18.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 10,72 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Kaum Veränderungen: So steht der DAX am Donnerstagmittag

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt am Donnerstagmittag zurück