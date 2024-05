Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 241,70 EUR.

Das Papier von Sartorius vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 241,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 242,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 240,80 EUR. Zuletzt wechselten 31.352 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Bei 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 314,75 EUR.

Sartorius vz gewährte am 18.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR im Vergleich zu 903,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 19.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 10,72 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Kaum Veränderungen: So steht der DAX am Donnerstagmittag

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt am Donnerstagmittag zurück