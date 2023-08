Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 373,90 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 373,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 373,90 EUR. Bei 362,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.993 Stück gehandelt.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,16 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2023 bei 291,90 EUR. Abschläge von 21,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 402,67 EUR.

Am 21.07.2023 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,43 Prozent auf 832,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Sartorius vz am 19.10.2023 vorlegen. Am 22.10.2024 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,94 EUR im Jahr 2023 aus.

