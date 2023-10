Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz haussiert am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 9,0 Prozent auf 237,30 EUR nach oben.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 9,0 Prozent auf 237,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 238,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 127.963 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 310,25 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 19.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 30.01.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

