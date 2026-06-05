Sarveshwar Foods legte Quartalsergebnis vor

Sarveshwar Foods hat am 05.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sarveshwar Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sarveshwar Foods im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,83 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,290 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,270 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 13,46 Milliarden INR gegenüber 11,35 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net