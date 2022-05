Sat.1 holt mit 11,1 Millionen TV-Zuschauern bei HSV-Hertha Tagessieg

HAMBURG (dpa-AFX) - Sat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) hat sich mit der Live-Übertragung des zweiten Relegationsspiels um den letzten Platz in der Fußball-Bundesliga erneut an die Spitze der TV-Quotentabelle gesetzt. Wie der Fernsehsender am Dienstag mitteilte, verfolgten am Montagabend insgesamt 11,1 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren) das Spiel des Hamburger SV gegen Hertha BSC (0:2). Dies entspreche einem "hervorragenden Marktanteil" von 25,3 Prozent bei den TV-Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren und einem Tagesmarktanteil in dieser Altersklasse von 13,6 Prozent, teilte der Sender dazu mit./tpr/DP/eas

