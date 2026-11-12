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SpaceX-Aktie trotzdem fester: EU-Kommission bezeichnet Starshield-Störungen in Ukraine als inakzeptabel

SpaceX-Aktie trotzdem fester: EU-Kommission bezeichnet Starshield-Störungen in Ukraine als inakzeptabel

Die EU-Kommission hat Berichte über Störungen des US-Satelliteninternets Starshield in der Ukraine als äußerst besorgniserregend bezeichnet.

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Sollten sich die Berichte bestätigen, seien die Störungen inakzeptabel, sagte ein Kommissionssprecher. SpaceX müsse bei der Bereitstellung seiner Dienste für die Ukraine einen konsequenten Ansatz verfolgen. "Die Starshield-Dienste müssen dringend wiederhergestellt werden, damit die Ukraine die Kommunikation ihrer Soldaten aufrechterhalten, ihre Bürger schützen und ihr Hoheitsgebiet verteidigen kann."

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Starshield ist die militärische Variante des US-Satelliteninternets Starlink, das dem Tech-Unternehmer Elon Musk gehört. Der für das ukrainische Militär wichtige Dienst war schon Mitte Oktober über mehrere Tage gedrosselt worden. Die Verantwortung für diesen Schritt blieb verschwommen zwischen Musk und dem Weißen Haus.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, schrieb in sozialen Netzwerken, das Militär verzeichne seit einigen Tagen wieder Störungen des Dienstes über ukrainisch kontrolliertem Gebiet, über der Front und den russisch besetzten Gebieten. Die Beschränkung der Internetanbindung für Objekte, die schneller als 161 Kilometer in der Stunde fliegen, erschwere die Abwehr russischer Jetdrohnen.

Die an der NASDAQ gelistete SpaceX-Aktie gewinnt zeitweise 4,49 Prozent auf 146,02 US-Dollar.

/wea/DP/jha

BRÜSSEL/KIEW (dpa-AFX)

Bildquellen: SpaceX, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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