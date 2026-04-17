DAX24.459 -1,0%Est505.997 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -1,9%Nas24.350 -0,5%Bitcoin63.942 +1,6%Euro1,1782 +0,4%Öl93,12 +0,8%Gold4.824 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 ITM Power A0B57L Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy, VW, Lufthansa & Co. im Fokus
Top News
Meta-Aktie im Blick: Social-Media-Gigant plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI Meta-Aktie im Blick: Social-Media-Gigant plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI
Aktien von Alphabet und Marvell im Fokus: Offenbar Verhandlungen um neue KI-Chips Aktien von Alphabet und Marvell im Fokus: Offenbar Verhandlungen um neue KI-Chips
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Satellitenmission

AST SpaceMobile-Aktie mit Kurssturz nach orbitaler Fehlplatzierung durch Bezos‘ Blue Origin

20.04.26 15:32 Uhr
Raumfahrt-Panne? Anleger fliehen aus NASDAQ-Aktie AST SpaceMobile - Blue Origin setzt Satellit in falsche Umlaufbahn | finanzen.net

Ein Zwischenfall bei einer Satellitenmission sorgt für Unsicherheit bei AST SpaceMobile. Die Aktie reagiert mit deutlichen Kursverlusten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
63,80 EUR -9,20 EUR -12,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
170,30 EUR 4,04 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• New-Glenn-Rakete setzt BlueBird-Satellit in zu niedrigem Orbit aus
• Fehlfunktion der Oberstufe überschattet erfolgreiche Booster-Landung
• AST-Aktie bricht ein - Zeitplan für Mobilfunkdienst gefährdet

Die ambitionierten Pläne des Satelliten-Spezialisten AST SpaceMobile haben am Montag einen empfindlichen Dämpfer erlitten. Nach dem Start einer New-Glenn-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens Blue Origin am frühen Morgen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus erreichte einer der BlueBird-Satelliten nicht die vorgesehene Zielhöhe. Laut Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind, führte eine Fehlfunktion der Raketenoberstufe dazu, dass der Satellit in einem deutlich zu niedrigen Orbit ausgesetzt wurde.

Untersuchung bei Blue Origin und technische Hürden

Während die Erststufe der Rakete sicher am vorgesehenen Landeplatz eintraf, konzentriert sich die Fehleranalyse nun auf die entscheidende Phase des Satellitenaussetzens. Das von Jeff Bezos gegründete Unternehmen Blue Origin bestätigte auf X, dass eine umfassende Untersuchung der Flugdaten eingeleitet wurde.

Für AST SpaceMobile ist die präzise Platzierung seiner BlueBird-Konstellation von existenzieller Bedeutung, da nur so eine lückenlose Breitbandabdeckung für handelsübliche Smartphones gewährleistet werden kann. Jede Abweichung von der berechneten Position gefährdet die Integrität des geplanten globalen Netzwerks.

Ungewisse Aussichten für den kommerziellen Betrieb

Marktexperten diskutieren derzeit über die technischen Optionen zur Rettung der Mission. Es besteht die Möglichkeit, dass der betroffene Satellit seine eigenen Antriebssysteme nutzt, um die korrekte Umlaufbahn eigenständig anzusteuern. Dieser Vorgang würde jedoch geraume Zeit in Anspruch nehmen und wertvolle Treibstoffreserven verbrauchen, was die geplante Lebensdauer des Systems im All drastisch verkürzen könnte. Unklar bleibt, inwieweit der Start des kommerziellen Dienstes nach hinten verschoben werden muss. Der Vorfall trifft das Unternehmen in einer kritischen Wettbewerbsphase, während Rivalen wie SpaceX und Partner wie T-Mobile US bereits mit Hochdruck an eigenen Lösungen für die Satellitendirektverbindung zum Handy arbeiten.

Die Aktien von AST SpaceMobile brechen an der NASDAQ um 12,76 Prozent auf 74,62 US-Dollar ein.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AST SpaceMobile A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JennLShoots / Shutterstock.com

Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen