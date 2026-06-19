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SATUDORA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

21.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SATUDORA HOLDINGS CO. LTD.
813,00 JPY -24,00 JPY -2,87%
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SATUDORA gab am 19.06.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

SATUDORA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,70 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,71 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,71 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 24,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 31,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte SATUDORA ein EPS von 55,54 JPY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 100,57 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 100,17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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