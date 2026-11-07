Saturn Oil Gas: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Saturn Oil Gas hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Saturn Oil Gas ein Ergebnis je Aktie von 0,030 USD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saturn Oil Gas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 220,5 Millionen USD im Vergleich zu 153,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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