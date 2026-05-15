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Saudi-Arabien: Aus dem irakischen Luftraum kommende Drohnen abgefangen

18.05.26 06:11 Uhr

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat erneut Drohnenangriffe gemeldet. Drei unbemannte Flugobjekte seien am Sonntagmorgen abgefangen und zerstört worden, nachdem sie aus dem irakischen Luftraum eingedrungen seien, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums auf X. Man behalte sich das Recht vor, zu einem geeigneten Zeitpunkt und an einem geeigneten Ort zu reagieren, hieß es weiter.

Am Sonntag hatten bereits die Vereinigten Arabischen Emirate drei Angriffe von aus dem Westen einfliegenden Drohnen gemeldet. Zwei wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums abgefangen, eine traf einen Stromgenerator außerhalb des inneren Sicherheitsbereichs des Atomkraftwerks Baraka. Woher die Drohnen stammten, werde noch untersucht, hieß es.

Im Iran-Krieg reagierten Irans Streitkräfte auf die Angriffe der USA und Israels mit Raketen- und Drohnenbeschuss auf Ziele in Israel und in der ganzen Golfregion. Seit Anfang April gilt in dem Konflikt eine von US-Präsident Donald Trump zuletzt einseitig verlängerte Waffenruhe. Spannungen in der Region hatten diese jedoch mehrfach ins Wanken gebracht. Neben dem Iran führten auch mit Teheran verbündete Milizen im Irak Angriffe durch./vee/DP/zb