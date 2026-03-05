DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -4,7%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.603 -0,7%Euro1,1609 ±0,0%Öl84,82 +0,6%Gold5.113 +0,6%
Saudi-Arabien: Beschuss von Luftwaffen-Basis abgewehrt

06.03.26 06:41 Uhr

RIAD/TEHERAN (dpa-AFX) - Ein Luftwaffenstützpunkt in Saudi-Arabien ist Ziel eines Raketenangriffs geworden. Die Luftabwehr habe drei ballistische Raketen, die in Richtung der Prince Sultan-Basis abgefeuert worden seien, abgefangen und zerstört, teilte das saudische Verteidigungsministerium in der Nacht auf X mit. Irans Streitkräfte attackieren neben Israel auch Stellungen in den Golfstaaten, darunter neben Saudi-Arabien in Bahrain, Katar, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak. In diesen Staaten haben die USA Stützpunkte.

Der Iran hatte seit Kriegsbeginn am Samstag eigenen Angaben zufolge mehr als 500 ballistische Raketen und Marschflugkörper abgefeuert. Laut US-Präsident Donald Trump sind Irans Raketen jedoch inzwischen zu 60 Prozent zerstört. Nach Angaben des zuständigen US-Kommandeurs Admiral Brad Cooper feuert das Land mittlerweile auch deutlich weniger Raketen ab. Im Vergleich zum Beginn des Krieges seien die Angriffe mit ballistischen Raketen um 90 Prozent zurückgegangen. Zudem gebe es inzwischen deutlich weniger Drohenangriffe./ln/DP/stk