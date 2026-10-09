Saudi-Arabien: Drei Tote nach Angriffen auf Flughafen in Riad

09.10.26 10:34 Uhr

RIAD (dpa-AFX) - Nach Angriffen auf den Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad hat die Zivilluftfahrtbehörde drei Tote gemeldet. Bei den Attacken vom Donnerstag seien zudem mehrere Personen verletzt worden, hieß es weiter.

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Die Huthi-Miliz aus dem benachbarten Jemen hatte gestern einen Angriff auf den Flughafen für sich reklamiert. Dabei wurden nach Behördenangaben eine Flughafeneinrichtung und die Maschine einer saudischen Fluggesellschaft getroffen. Es sei Sachschaden entstanden.

Der Flughafenbetrieb sei inzwischen wieder aufgenommen worden. Der Flugverkehr laufe normal, teilte die Behörde mit. Sie arbeite mit den zuständigen Sicherheitsbehörden zusammen, um die Schäden zu bewerten und die Sicherheit des Flugverkehrs zu gewährleisten.

Die Airlines der Lufthansa Group teilte mit, ihre Flüge in die saudi-arabische Hauptstadt Riad bis einschließlich 16. Oktober aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Region zu streichen./arj/DP/zb