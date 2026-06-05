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Saudi-Arabien gibt Entwarnung für Region nahe Riad

08.06.26 07:01 Uhr

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabiens Zivilschutz hat vor möglichen Angriffen nahe der Hauptstadt Riad gewarnt und bald darauf wieder Entwarnung gegeben. Die Gefahr in al-Chardsch südöstlich der Hauptstadt sei vorüber, teilte der Zivilschutz heute mit. Kurz zuvor hatte die Behörde eine entsprechende Warnung verschickt und Anwohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben und sich zu Hause etwa von Fenstern fernzuhalten. Hintergründe zu der bestehenden Gefahr nannte die Behörde nicht.

Al-Chardsch liegt südöstlich der Hauptstadt Riad. Hier befindet sich unter anderem der wichtige US-Luftwaffenstützpunkt Prinz Sultan. Der Stützpunkt wurde wie die wichtigen Ölfelder im Osten des Landes bereits mehrfach im Iran-Krieg angegriffen. Im Königreich sind jüngsten Berichten zufolge etwa 2.700 US-Soldaten stationiert./DP/zb