Saudi-Arabien: Macrons Palästina-Entscheidung historisch

22.09.25 22:13 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Saudi-Arabien lobt die Entscheidung von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron zur Anerkennung eines palästinensischen Staates als historisch. "Wir rufen alle anderen Länder auf, einen ähnlichen historischen Schritt zu unternehmen", sagte Saudi-Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan bei einer von seinem Land mit Frankreich einberufenen Konferenz zur Zweistaatenlösung zwischen Israel und den Palästinensern.

Angesichts des Angriffs Israel auf Führungsmitglieder der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Golf-Emirat Katar warf Faisal bin Farhan der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor, ihre "aggressiven Praktiken" fortzusetzen. Dies bedrohe die Stabilität sowie den regionalen und internationalen Frieden und untergrabe die Friedensbemühungen in der Region.

Saudi-Arabien ist eine Schutzmacht der Palästinenser und eine führende Stimme in der arabischen Welt. Riad zählt auch zu den wichtigsten Geberländern bei humanitärer Hilfe für die Palästinenser. Riad hat einen palästinensischen Staat schon im November 1988 anerkannt./bk/DP/men