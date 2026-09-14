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Saudi-Arabien schließt nach Angriffen wichtige Pipeline

Von Summer Said, Georgi Kantchev und Saleh al-Batati

DOW JONES--Saudi-Arabien hat eine wichtige Pipeline abgeschaltet, die es dem Königreich ermöglicht hatte, nach der Schließung der Straße von Hormus weiterhin Rohöl zu exportieren. Als Grund gab das Land an, dass die Pipeline im Zuge der aufflammenden Kämpfe im Nahen Osten mehrfach angegriffen worden sei. Die Ost-West-Pipeline kann bis zu 7 Millionen Barrel Rohöl aus dem saudischen Ölförderzentrum am Persischen Golf zum Hafen von Yanbu am Roten Meer transportieren. Von dort aus war Saudi-Arabien in der Lage gewesen, Öl an Kunden weltweit zu verschiffen, was den Engpass bei der globalen Ölversorgung linderte und die Rohölpreise im Zaum hielt.

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Ein mit der Angelegenheit vertrauter hochrangiger saudischer Beamter erklärte, dass die Angriffe am Donnerstag vom Irak ausgingen, wo vom Iran unterstützte Milizen wiederholt die Infrastruktur des Königreichs ins Visier genommen haben. Das saudische Energieministerium teilte mit, dass die Angriffe zu Verletzten geführt und das Königreich dazu verlasst haben, die Pipeline abzuschalten. Es machte jedoch keine Angaben dazu, wer für die Angriffe verantwortlich war. NASA-Satelliten zur Überwachung von Waldbränden entdeckten in der Nacht zum Freitag mögliche Brände entlang der Ost-West-Pipeline südlich von Medina. In den vergangenen Monaten wurden an diesen Standorten keine hohen Hitzewerte gemessen.

Der Angriff auf die Pipeline erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem vom Iran unterstützte Huthi-Milizen im Jemen ihre Kontrolle über die Meeresstraße Bab al-Mandab festigten - ein weiteres zentraler Nadelöhr für saudische Ölexporte, der das Rote Meer mit dem Indischen Ozean und den Seewegen nach Asien verbindet. Die Huthis haben die Kontrolle über die Insel Perim übernommen, wie saudische und jemenitische Beamte mitteilten, und die jemenitische Stadt Dhubab erreicht, die direkt an der Meeresstraße liegt. Dies krönt eine Reihe rascher Gewinne der Huthis.

Die Ölpreise sind in den letzten Tagen gestiegen und Brent-Rohöl wurde am Freitag über 104 US-Dollar je Barrel gehandelt. Händler konzentrieren sich darauf, ob Angriffe auf Pipelines, Häfen und Tanker die Menge an Öl aus dem Golf, die den Weltmarkt erreicht, weiter reduzieren könnten. Dies wiederum belastet den Anleihemarkt und treibt die Zinskosten, einschließlich für Hypotheken, in die Höhe.

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Aktuell verteuert sich das Barrel Brentöl am Montagmorgen um 2,8 Prozent auf 107,53 Dollar. Der Vormarsch der Huthis und etwaige erhebliche Schäden an der Ost-West-Pipeline könnten die Ölpreise in Richtung 120 Dollar je Barrel treiben, obwohl die genauen Auswirkungen vom Ausmaß des Schadens abhängen werden, sagte Hamad Hussain, Ökonom bei Capital Economics. "Solange sich der Konflikt hinzieht, bleiben die Risiken für die Energieversorgung und die Preise bestehen", sagte Hussain.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 01:10 ET (05:10 GMT)

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