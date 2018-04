Saudi-Arabiens Kronprinz trifft Frankreichs Regierungschef Philippe

PARIS (dpa-AFX) - Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman trifft am Montag (12.30 Uhr) in Paris mit dem französischen Regierungschef Édouard Philippe zusammen. Wie Diplomaten berichteten, will Paris eine neue strategische Partnerschaft mit dem Golfstaat knüpfen.

Menschenrechtler hatten Frankreich vor dem Besuch aufgerufen, Waffenexporte an Saudi-Arabien wegen dessen Rolle im Jemen-Krieg auszusetzen. Die französische Industrie hatte 2016 Rüstungsgüter im Wert von mehr als einer Milliarde Euro an Riad geliefert, für 2017 lagen noch keine Zahlen vor. Mohammed bin Salman, auch "MBS" genannt, wird am Dienstag Staatschef Emmanuel Macron treffen./cb/sku/DP/mis