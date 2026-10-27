Saudi Azm for Communication and Information Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Saudi Azm for Communication and Information Technology lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,240 SAR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,28 Prozent auf 104,4 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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