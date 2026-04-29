Saudi Azm for Communication and Information Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Saudi Azm for Communication and Information Technology veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 SAR gegenüber 0,140 SAR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,5 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 75,8 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net