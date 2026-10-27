Saudi Tadawul Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Saudi Tadawul Group stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,690 SAR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Saudi Tadawul Group 328,9 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 361,1 Millionen SAR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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