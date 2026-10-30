Sayaji Hotels (Pune) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

30.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Sayaji Hotels (Pune) mit einem Umsatz von insgesamt 195,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3,72 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde auf 13,78 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Sayaji Hotels (Pune) hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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