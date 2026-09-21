Bitcoin-Erholung über 86.000 USD schiebt Aktien von Strategy, Coinbase & Robinhood an - was Anleger wissen sollten
Bitcoin erholte sich am Wochenende deutlich nach der SEC-Ankündigung zum tokenisierten Aktienhandel, und Strategy, Coinbase sowie Robinhood ziehen am Montag kräftig mit.
Werte in diesem Artikel
- Michael Saylor postet erneut einen Chart mit orangen Balken
- Strategy stockt den Bitcoin-Bestand trotz zweiwöchiger Pause weiter auf
- Krypto-Aktien erhalten Rückenwind vom Kryptomarkt
Der Bitcoin kletterte am Wochenende zunächst über die Marke von 81.000 US-Dollar, am Montag zog er dann bis knapp unter über die 86.000-Dollar-Marke an. Krypto-Aktien wie Strategy, Block und Robinhood ziehen zum Wochenstart kräftig mit.
Bitcoin-Erholung im Blick
Die größte Kryptowährung überschritt am Wochenende zunächst wieder die Marke von 81.000 US-Dollar und erholte sich damit von der Schwäche rund um die Leitzinserhöhung der US-Notenbank vom vergangenen Mittwoch. Am Montag ging es für die Ur-Kryptowährung laut CoinMarketCap sogar über die runde Marke von 86.000 US-Dollar. Die addierte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen kletterte zudem zurück über 2,9 Billionen US-Dollar.
Auslöser der Bewegung war die Lesart eines neuen Rahmenwerks der US-Börsenaufsicht SEC, das den Handel mit tokenisierten Aktien über Blockchain-Technologie erleichtern soll und am 18. September verkündet wurde, nachdem der Clarity Act als zentrales US-Kryptogesetz zuvor im Senat gescheitert war. Die SEC schuf eine fünfjährige Ausnahmeregelung für automatisierten Onchain-Handel tokenisierter US-Aktien, während die US-Terminmarktaufsicht CFTC Vorgaben für passive Softwareanbieter wie Wallets lockerte.
Strategy erweitert Bitcoin-Bestand: Signal für Anleger?
Strategy, das sich selbst als weltweit größte Bitcoin-Treasury-Company bezeichnet und daneben ein Softwaregeschäft betreibt, kaufte zwischen dem 14. und 20. September 2026 laut einem SEC-Formular 950 Bitcoin für 75,7 Millionen US-Dollar hinzu, zu einem Durchschnittspreis von 79.670 US-Dollar. Der Gesamtbestand wuchs damit auf 846.000 Bitcoin, die Gesamtanschaffungskosten liegen bei 63,80 Milliarden US-Dollar bei einem Durchschnittspreis von 75.416 US-Dollar je Bitcoin. Zuvor hatte das Unternehmen laut einem Filing vom 14. September zwei Wochen pausiert und stattdessen 139,3 Millionen US-Dollar an Cash für Rückkäufe der STRC-Aktie verwendet.
Strategy-Gründer Michael Saylor postete am Sonntag auf X einen Chart der Bitcoin-Bestände mit dem Kommentar "A little more orange", ein Format, das er nach früheren Mustern vor Kaufmeldungen genutzt hat, wie BeInCrypto berichtete. Der Post befeuerte Spekulationen über neue Zukäufe, auch wenn das SEC-Filing selbst keinen Kommentar dazu enthält.
A little more orange. https://t.co/Z3n9jDAEpnWerbung— Michael Saylor (@saylor) September 20, 2026
Krypto-Aktien mit Rückenwind – lohnt sich der Einstieg?
Mit dem Rückenwind des Bitcoin zogen am Montag auch die Krypto-Aktien deutlich an. Während es für die Papiere von Strategy via NASDAQ um 9,47 Prozent und damit am stärksten nach oben ging auf 168,50 US-Dollar, verzeichneten die Papiere von Robinhood einen Aufschlag von 2,90 Prozent auf 123,30 US-Dollar. Die Papiere von Coinbase legten unterdessen 3,50 Prozent auf 201,05 US-Dollar zu. Im NYSE-Handel sprang die Block-Aktie um vergleichsweise geringe 2,12 Prozent an auf 77,90 US-Dollar.
Für Krypto-Aktien wie Strategy, Robinhood, Coinbase und Block bleibt die Kursentwicklung eng an den Bitcoin-Preis und das regulatorische Umfeld gekoppelt. Die jüngste Erholung über die 85.000-Dollar-Marke sowie die SEC-Ausnahmeregelung für tokenisierte Aktien liefern kurzfristig Rückenwind, ändern aber nichts an der grundsätzlich hohen Volatilität des Sektors. Anleger sollten das prozyklische Muster – Aktien mit gehebelter Bitcoin-Exposure wie Strategy schwanken meist stärker als der Bitcoin-Kurs selbst – im Blick behalten und regulatorische Entwicklungen wie den Fortgang des gescheiterten Clarity Act weiterverfolgen, da diese die mittelfristige Richtung für die gesamte Branche mitbestimmen dürften.
Evelyn Schmal, Bettina Schneider, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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