SB Mobile Service legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

10.11.26 06:35 Uhr

SB Mobile Service äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 USD, nach 0,290 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,46 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 11,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net