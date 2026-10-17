SBC Exports: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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SBC Exports veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,24 INR. Im Vorjahresquartal hatte SBC Exports ebenfalls ein EPS von 0,240 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 94,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 847,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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