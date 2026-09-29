SBF-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Managers’ Transaction

29.09.26 16:01 Uhr

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an SBF.

Kürzlich kam es bei der SBF-Aktie zu Managers’ Transactions. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 28.09.2026. Hauck, Dr. Ulrich, Aufsichtsrat, baute das eigene Depot am 24.09.2026 um SBF-Anteile aus. Hauck, Dr. Ulrich erwarb 99.878 Aktien zu einem Kurs von je 2,50 EUR. Die SBF-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 8,20 Prozent im Plus bei 2,50 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die SBF-Aktie im FSE-Handel an und legte um 6,00 Prozent auf 2,49 EUR zu. Im Handel wurden an diesem Tag 50 SBF-Aktien umgesetzt. Die SBF-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 23,39 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 9.706.430 Aktien.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Hauck, Dr. Ulrich wurde am 23.09.2026 gemeldet. Hauck, Dr. Ulrich fügte 25.046 Anteile zu jeweils 2,47 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net