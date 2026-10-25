SBI Cards Payment Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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SBI Cards Payment Services hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 8,17 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SBI Cards Payment Services 4,67 INR je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SBI Cards Payment Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,02 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 51,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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