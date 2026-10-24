SBI Funds Management: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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SBI Funds Management hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,50 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 11,87 Milliarden INR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.net
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