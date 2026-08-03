SBI Shinsei Bank,Limited Un legte Quartalsergebnis vor

03.08.26 06:35 Uhr

SBI Shinsei Bank,Limited Un stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SBI Shinsei Bank,Limited Un 0,490 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat SBI Shinsei Bank,Limited Un mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net