SBI Shinsei Bank,Limited Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SBI Shinsei Bank,Limited Un hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,19 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,35 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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