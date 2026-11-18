Scandinavian Tobacco Group A-S Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Scandinavian Tobacco Group A-S Registered hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CAD gegenüber 0,040 CAD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 257,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 261,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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